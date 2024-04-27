Украинский "Нафтогаз" сообщил о повреждении своих объектов

Объекты газовой инфраструктуры "Нафтогаза" получили повреждения на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В "Нафтогазе" не уточнили, о каких именно объектах идёт речь, где они находятся и характер повреждений. При этом в компании объяснили, что произошедшее не отразится на предоставлении услуг украинским потребителям и клиентам.