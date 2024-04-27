Украинский "Нафтогаз" сообщил о повреждении своих объектов
Объекты газовой инфраструктуры "Нафтогаза" получили повреждения на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
В "Нафтогазе" не уточнили, о каких именно объектах идёт речь, где они находятся и характер повреждений. При этом в компании объяснили, что произошедшее не отразится на предоставлении услуг украинским потребителям и клиентам.
Напомним, в ночь на 27 апреля в четырёх регионах на западе Украины прогремели взрывы. Они раздались в Хмельницкой, Ивано-Франковской, Житомирской и Тернопольской областях. На всей территории Незалежной была объявлена воздушная тревога. Утром украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил о серьёзных повреждениях четырёх теплоэлектростанций.
ТАСС / Анна Марченко