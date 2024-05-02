Чистый четверг, Иван Ветхопещерник: Праздники и приметы 2 мая Государственных и профессиональных праздников 2 мая в России нет. Красим яйца и готовим праздничные блюда к Пасхе, обновляем гардероб на Ивана Ветхопещерника. 2 мая, 03:00 Какие праздники отмечаются в России сегодня, 2 мая? Обложка © АГН "Москва" / Софья Сандурская

Чистый четверг

Дата в 2024 году: 2 мая, четверг.

Другие названия: Великий четверг, Страстной четверг, Великий четверток, четверг Страстной седмицы, четверг на Страстной неделе.

Церковное название: Великий четверток. Воспоминание Тайной вечери.

Значение: воспоминание последней трапезы Иисуса Христа с 12 учениками.

Чистый, или Великий четверг, — народно-христианский праздник. Его отмечают в четверг перед Пасхой. В 2024 году он приходится на 2 мая. Православная церковь в этот день вспоминает Тайную вечерю Иисуса Христа с 12 апостолами.

Андреа дель Сарто. "Тайная вечеря", ок. 1520 г. Фреска. Трапезная монастыря Сан-Сальви, Флоренция © Web Gallery of Art

В этот день Иисус и его ученики собрались на Тайную вечерю. Тогда Спаситель омыл ноги апостолам, которые протестовали, говоря, что они недостойны такого жеста учителя. Но Иисус объяснил, что так он выражает свою любовь и смирение. Он говорил, что служить ближнему — не унизительно для человека.

В конце вечери Иисус провёл последний напутственный разговор, во время которого попрощался с апостолами. После этого он предложил им хлеб и вино как тело своё и кровь. Этот обряд получил название Таинство Причащения. Иисус предрёк, что один из учеников предаст его. Когда же апостолы стали возражать, а пуще всего Пётр, он сказал Петру, что тот трижды отречётся от него, не успеет и пропеть петух. Всё так и случилось.

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Той ночью иудейские первосвященники вынесли Иисусу смертный приговор. Поэтому ночь с четверга на пятницу считается в православии страшным временем.

В Чистый четверг утром в православных храмах проходит литургия Василия Великого и освящение мира. В крупных соборах архиереи проводят ритуал омовения ног двенадцати священнослужителям. В этот день верующие исповедуются и причащаются, а вечером служба включает чтение 12 Евангелий при свете свечей в руках прихожан.

Купание — важная традиция Чистого четверга. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Традиция Чистого четверга включает раннее купание до восхода солнца, чтобы очистить тело и душу. Домашние хлопоты в этот день направлены на генеральную уборку: моют иконы, стирают бельё, избавляются от старых вещей. После уборки зажигают лампады и свечи, начинают приготовления к Пасхе, включая выпечку куличей и окрашивание пасхальных яиц.

Иван Ветхопещерник

Дата в 2024 году: 2 мая, четверг.

Другие названия: Ветхопещерник, Новины, День Иоанна Палеолаврита.

Церковное название: преподобного Иоанна Палеолаврита Ветхопещерника, иеромонаха.

Значение: День памяти преподобного Иоанна Ветхопещерника, иеромонаха, пресвитера.

Народный праздник Иван Ветхопещерник отмечается 2 мая (дата по старому стилю — 19 апреля). В церковном календаре это день почтения памяти преподобного Иоанна Ветхопещерника, иеромонаха, пресвитера.

Святой Иоанн Ветхопещерник получил своё прозвище за жизнь в пещерах Ветхой лавры (Древняя лавра). Он также известен как Палеврит, или Палеолаврит. Детали его жизни остаются невыясненными.

Канон святому преподобному Иоанну Ветхопещернику. Видео © YouTube / Вселенная православных святых

Известно, что он жил в VIII веке, молодость провёл в паломничестве в Иерусалим. Позже Иоанн поступил в монастырь святого Харитона, известный как Суккийская лавра, расположенный вблизи Вифлеема — у Мёртвого моря. Это самая древняя монашеская обитель в Палестине, называемая по-другому Ветхая лавра. Там он вёл аскетический образ жизни, достиг духовных высот, а позже получил священный сан.

Основной народный ритуал дня Ивана Ветхопещерника заключается в "одевании весны в новое платье". Для этого используют свежий холст или кусок ткани, раскладывают его на поле и помещают в центр пирог, затем кланяются на четыре стороны света и обращаются на восток, говоря, что это подарок весне. Старославянская традиция гласит, что этот обряд принесёт благосклонность весны и обеспечит обильный урожай льна и ржи.

В день Ивана Ветхопещерника у наших предков было принято надевать новую одежду, а также развешивать ткани на кустах и укладывать их на молодую траву. Верили, что молодые ветви и весенняя вода передадут свою силу полотнам, а солнце их благословит. После того как ткани "подышали" свежим воздухом и насытились энергией природы, их скручивали в новины и готовили к продаже на ярмарке. Если торговля была успешной — ставили свечи святому Иоанну с молитвой о богатом урожае.

Приметы на 2 мая:

Если день хмурый и дождливый, значит, июнь будет сухим и солнечным.

Тепло на Иоанна Ветхопещерника предсказывает холодный конец месяца.

Безветренный закат золотистого цвета — к хорошей погоде в ближайшие дни.

Быстро бегущие по небу облака — к сухим дням.

Если заяц до сих пор не "сбросил" зимнюю шубку — ещё будут холода.

Именины 2 мая отмечают:

Ян

Семён

Иван

Егор

Георгий

Виктор

Матрёна

Авторы Андрей Соколов