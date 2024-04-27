Суд заключил под стражу блогера-самбиста Богдана Ш., избивавшего жителей Ростова-на-Дону и снимавшего всё происходящее на камеру. Как оказалось, ему всего 17 лет. Злоумышленник проведёт в СИЗО два месяца. Подробности сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.

Суд арестовал блогера-самбиста, терроризировавшего жителей Ростова-на-Дону. Видео © Telegram / Ростовский Следком

В отношении несовершеннолетнего злоумышленника, который является уроженцем Украины, возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство", теперь Шеховцеву грозит до семи лет лишения свободы. Также решается вопрос о привлечении его к ответственности по статье 228 УК РФ. Шеховцев подозревается в связях с наркошопами, для которых он выбивал деньги из должников. Сам молодой человек уже извинился перед пострадавшими, заявив, что "справедливость его нашла".

"Судом по ходатайству следователя в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается", — говорится в сообщении СК.