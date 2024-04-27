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27 апреля, 15:13

В РПЦ объяснили свой отказ от попыток к пасхальному перемирию с Киевом

Кипшидзе: РПЦ не делает попыток к перемирию на Пасху из-за их бессмысленности

Русская православная церковь (РПЦ) больше не делает попыток к перемирию на время Пасхи, которая в этом году выпадает на 5 мая, из-за их бессмысленности и непонимания со стороны Киева. Об этом на пресс-конференции заявил замглавы Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Он напомнил, что РПЦ уже выступала с призывом о перемирии на Рождество в начале 2023 года. Тогда Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призывал прекратить огонь на время совершения праздничных богослужений. Однако эта попытка не встретила понимания со стороны киевской власти.

"И с тех пор подобных попыток мы не предпринимали в силу их бессмысленности. Потому что мирные инициативы такого рода имеют смысл только тогда, когда встречаются с пониманием с противоположной стороны", — резюмировал Кипшидзе.

К слову, за время спецоперации (СВО) Россия и Украина ни разу не объявляли пасхальное перемирие. В прошлом году подобных предложений не выражала ни одна из сторон.

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Напомним, в прошлом году Папа Римский Франциск предложил установить двухнедельное перемирие на Украине с 9 апреля на время празднования Пасхи у православных и католиков. Однако тогда боевые действия не прекратились.

Обложка ©

Life.ru / Анна Исакова

Наталья Исакова
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