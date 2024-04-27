Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 апреля, 17:27

В Посольстве РФ назвали условие для возврата к диалогу с Индонезией о поставках Су-35

Посольство: РФ готова вернуться к переговорам с Индонезией по поставке Су-35

Российский истребитель Су-35. Обложка © ТАСС / Марина Лысцева

Российский истребитель Су-35. Обложка © ТАСС / Марина Лысцева

Российская сторона готова возобновить диалог по поставкам истребителей Су-35 в Индонезию. Об этом заявил военный атташе Посольства РФ в Джакарте Максим Лукьянов.

"Мы готовы поставлять их в Индонезию, если, конечно, будет желание со стороны Джакарты. Мы готовы вести переговоры", — приводит индонезийский журнал Tempo слова дипломата.

Су-35 — многоцелевой сверхманёвренный истребитель, который соответствует большинству характеристик истребителей пятого поколения. Самолёт ввели в эксплуатацию в 2014 году.

Напомним, планы закупить российские Су-35 на сумму 1,1 миллиарда долларов у Индонезии возникли ещё в 2018 году. Однако тогда сделку пришлось отложить из-за намерения Вашингтона ввести новые ограничения в рамках закона "О противодействии противникам США посредством санкций". Позже появилась информация о том, что вместо российских истребителей Джакарта якобы рассматривает приобретение французских Rafale или американских F-15 EX.

Сербия и Франция на 90% согласовали сделку по истребителям Rafale, пишут СМИ
Сербия и Франция на 90% согласовали сделку по истребителям Rafale, пишут СМИ
Наталья Исакова
  • Новости
  • Индонезия
  • Военная техника
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров