В Посольстве РФ назвали условие для возврата к диалогу с Индонезией о поставках Су-35

Российская сторона готова возобновить диалог по поставкам истребителей Су-35 в Индонезию. Об этом заявил военный атташе Посольства РФ в Джакарте Максим Лукьянов.

"Мы готовы поставлять их в Индонезию, если, конечно, будет желание со стороны Джакарты. Мы готовы вести переговоры", — приводит индонезийский журнал Tempo слова дипломата.