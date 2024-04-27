В Посольстве РФ назвали условие для возврата к диалогу с Индонезией о поставках Су-35
Посольство: РФ готова вернуться к переговорам с Индонезией по поставке Су-35
Российский истребитель Су-35. Обложка © ТАСС / Марина Лысцева
Российская сторона готова возобновить диалог по поставкам истребителей Су-35 в Индонезию. Об этом заявил военный атташе Посольства РФ в Джакарте Максим Лукьянов.
"Мы готовы поставлять их в Индонезию, если, конечно, будет желание со стороны Джакарты. Мы готовы вести переговоры", — приводит индонезийский журнал Tempo слова дипломата.
Су-35 — многоцелевой сверхманёвренный истребитель, который соответствует большинству характеристик истребителей пятого поколения. Самолёт ввели в эксплуатацию в 2014 году.
Напомним, планы закупить российские Су-35 на сумму 1,1 миллиарда долларов у Индонезии возникли ещё в 2018 году. Однако тогда сделку пришлось отложить из-за намерения Вашингтона ввести новые ограничения в рамках закона "О противодействии противникам США посредством санкций". Позже появилась информация о том, что вместо российских истребителей Джакарта якобы рассматривает приобретение французских Rafale или американских F-15 EX.