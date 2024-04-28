Уровень воды в тюменской реке Ишиме поднялся до 1208 сантиметров
Губернатор Моор: Уровень реки Ишима в тюменском селе Абатском вырос до 1208 см
В воскресенье утром, 28 апреля, уровень воды в реке Ишиме в селе Абатском, расположенном в Тюменской области, достиг отметки в 1208 сантиметров. Как написал в своём телеграм-канале глава региона Александр Моор, за последние сутки этот показатель прибавил ещё 11 сантиметров.
Обстановка в селе Абатском Тюменской области. Видео © Telegram / Александр Моор
"Последние данные по реке Ишиму в районе села Абатского. На 8:00 (6:00 мск) уровень воды составил 1208 см. За последние сутки прибавилось ещё 11 см", — написал чиновник.
Помимо того, он сообщил о продолжении работ над укреплением федеральной трассы Р-402. По его словам, из-за этого движение там затруднено, а со стороны Омска образовалась пробка.
Несколько дней назад Life.ru со ссылкой на полпреда президента России в Уральском федеральном округе Владимира Якушева сообщал, что на реке Ишиме в Тюменской области не исключена вторая волна паводка. Высокопоставленный чиновник тогда отметил, что важно пристально следить за состоянием дамб и находиться в постоянном контакте с местными жителями. А накануне, 27 апреля, сообщалось, что в селе Абатском Тюменской области объявлена эвакуация из-за паводка.
Telegram / Александр Моор