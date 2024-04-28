Человеческий скелет обнаружили в лесу в Новой Москве

Там отметили, что для определения причин гибели проведут судебно-медицинскую экспертизу. На данный момент ход расследования контролирует Прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов.

Ранее в столице к Нескучному саду по Москве-реке приплыл труп неизвестного. Полиция начала расследование. Life.ru, кстати, уже выяснил личность утопленника. Им оказался 22-летний парень из Коми. Известно, что 27 марта юноша уехал в Москву на заработки и последний раз выходил на связь 7 апреля. Тогда он попросил взаймы у сестры тысячу рублей.