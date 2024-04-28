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28 апреля, 09:55

Человеческий скелет обнаружили в лесу в Новой Москве

Обнаруженный человеческий скелет. Обложка © Telegram / Прокуратура Москвы

Обнаруженный человеческий скелет. Обложка © Telegram / Прокуратура Москвы

В Новой Москве нашли человеческий скелет. Как сообщила пресс-служба столичной прокуратуры, страшную находку обнаружили в местном лесу.

"В лесном массиве вблизи посёлка Кокошкино в Новой Москве обнаружены скелетированные останки человека", — говорится в сообщении ведомства.

Там отметили, что для определения причин гибели проведут судебно-медицинскую экспертизу. На данный момент ход расследования контролирует Прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов.

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Ранее в столице к Нескучному саду по Москве-реке приплыл труп неизвестного. Полиция начала расследование. Life.ru, кстати, уже выяснил личность утопленника. Им оказался 22-летний парень из Коми. Известно, что 27 марта юноша уехал в Москву на заработки и последний раз выходил на связь 7 апреля. Тогда он попросил взаймы у сестры тысячу рублей.

Александра Мышляева
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