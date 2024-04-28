Двое жителей Каховки и Новой Каховки пострадали в результате атаки ВСУ

Двое мирных жителей Каховки и Новой Каховки пострадали в результате обстрелов украинских военных. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, публикуя страшные кадры после ударов ВСУ.

"Жилые кварталы Новой Каховки также попали под сильный артиллерийский огонь противника. Есть пострадавшая, она находится в больнице", — написал он в своём телеграм-канале.

Пострадавшего от террористической атаки ВСУ в Каховке госпитализировали. Раненым оказывают всю необходимую медицинскую помощь, заверил Сальдо.

Кроме того, он сообщил о гибели двух жителей посёлка городского типа Днепряны из-за миномётного обстрела ВСУ, о которых ранее уже рассказывал глава правительства региона Андрей Алексеенко. Примечательно, что все атаки произошли в праздник Вербного воскресенья, который православные отмечают 28 апреля.