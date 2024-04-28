Генпрокуратура Азербайджана: Два человека погибли при взрыве в Нахичевани 28 апреля, 16:31 Два человека погибли в Нахичевани во время взрыва. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

В Нахичеванской Автономной Республике произошёл взрыв боеприпаса, в результате которого погибли двое мужчин. Об этом сообщили в Генпрокуратуре, МВД и Агентстве по разминированию Азербайджана.

"Два человека погибли в результате взрыва боеприпасов в Садаракском районе", — говорится в тексте заявления.

Там уточняется, что взрыв случился на территории села в Садаракском районе Нахичеванской Автономной Республики, погибшие 1951 и 1970 года рождения. Сейчас прокуратура начала расследование по факту гибели мужчин, назначены экспертизы.

Напомним, 19 апреля на армяно-азербайджанской границе прошла встреча комиссий двух стран по вопросам делимитации границ. Было предварительно согласовано прохождение отдельных отрезков линии границы между населёнными пунктами Баганис (Армения) – Баганис-Айрум (Азербайджан), Воскепар (Армения) – Ашагы-Аскипара (Азербайджан), Киранц (Армения) – Хейримли (Азербайджан) и Беркабер (Армения) – Кызыл-Гаджилы (Азербайджан). Тем временем Россия начала вывод миротворцев из Нагорного Карабаха, подтвердили в Кремле. В Баку заявили, что это было согласовано с Москвой.

Авторы Татьяна Миссуми