Шойгу поздравил четыре соединения с награждением орденами Суворова и Кутузова

Министр обороны России Сергей Шойгу направил телеграммы участвующим в спецоперации соединениям, поздравив их с награждением орденами Суворова и Кутузова. Чести называться именами величайших полководцев удостоены 11-я отдельная гвардейская инженерная бригада, 90-я зенитная ракетная бригада, 50-я отдельная железнодорожная бригада и 56-й гвардейский десантно-штурмовой казачий полк.

Глава ведомства отметил заслуги каждого из формирований. Бойцы 11-й бригады проявили мужество и отвагу при выполнении задач по фортификационному оборудованию рубежей обороны, а также по установке минно-взрывных заграждений на самых ответственных участках фронта. Противник понёс большие потери, преодолевая возведённые гвардейцами преграды. Силами 50-й железнодорожной бригады осуществляется материально-техническое обеспечение группировки войск "Восток". Параллельно военнослужащие выполняют работы по реконструкции Байкало-Амурской магистрали. Зенитчиков же Шойгу поблагодарил за самоотверженность при уничтожении воздушных целей на Херсонском и Запорожском направлениях.