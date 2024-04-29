Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 апреля, 01:14

Шойгу поздравил четыре соединения с награждением орденами Суворова и Кутузова

Министр обороны России Сергей Шойгу направил телеграммы участвующим в спецоперации соединениям, поздравив их с награждением орденами Суворова и Кутузова. Чести называться именами величайших полководцев удостоены 11-я отдельная гвардейская инженерная бригада, 90-я зенитная ракетная бригада, 50-я отдельная железнодорожная бригада и 56-й гвардейский десантно-штурмовой казачий полк.

Глава ведомства отметил заслуги каждого из формирований. Бойцы 11-й бригады проявили мужество и отвагу при выполнении задач по фортификационному оборудованию рубежей обороны, а также по установке минно-взрывных заграждений на самых ответственных участках фронта. Противник понёс большие потери, преодолевая возведённые гвардейцами преграды. Силами 50-й железнодорожной бригады осуществляется материально-техническое обеспечение группировки войск "Восток". Параллельно военнослужащие выполняют работы по реконструкции Байкало-Амурской магистрали. Зенитчиков же Шойгу поблагодарил за самоотверженность при уничтожении воздушных целей на Херсонском и Запорожском направлениях.

"С первых дней полк решает задачи на самых сложных и ответственных направлениях. Успешные боевые действия военнослужащих полка на Херсонском направлении являются образцом отваги и мужества. В результате профессиональных, решительных действий противник понёс существенные потери и не достиг своих целей", — перечислены заслуги 56-го казачьего полка в сообщении МО.

Шойгу рассказал о совершенствовании войск ПВО для прикрытия важных объектов
Шойгу рассказал о совершенствовании войск ПВО для прикрытия важных объектов

Напомним, что с начала 2024 года российские войска освободили 403 квадратных километра территории новых регионов. Потери противника за тот же период составили свыше 80 тысяч человек.

Обложка ©

Telegram / Минобороны России

Илья Пушкарев
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Сергей Шойгу
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров