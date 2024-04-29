Петербурженка во время ссоры укусила парня за половой орган и вызвала полицию

Петербурженка во время ссоры со своим возлюбленным укусила его за половой орган, но потом испугалась и вызвала полицию. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

Уточняется, что два дня назад девушка позвонила в правоохранительные органы, заявив о ножевом ранении в квартире дома, расположенного по улице Турку. Приехав на вызов в Фрунзенский район, силовики выяснили, что между парой произошла ссора, однако закончилась она весьма необычно.

У девушки в какой-то момент закончились аргументы, и она надкусила достоинство своего бойфренда. Сам он, кстати, в беседе с силовиками рассказал, что претензий к даме не имеет.