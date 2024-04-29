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29 апреля, 12:51

Петербурженка во время ссоры укусила парня за половой орган и вызвала полицию

Петербурженка во время ссоры со своим возлюбленным укусила его за половой орган, но потом испугалась и вызвала полицию. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

Уточняется, что два дня назад девушка позвонила в правоохранительные органы, заявив о ножевом ранении в квартире дома, расположенного по улице Турку. Приехав на вызов в Фрунзенский район, силовики выяснили, что между парой произошла ссора, однако закончилась она весьма необычно.

У девушки в какой-то момент закончились аргументы, и она надкусила достоинство своего бойфренда. Сам он, кстати, в беседе с силовиками рассказал, что претензий к даме не имеет.

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Ранее Life.ru писал, что в Башкирии задержали мужчину, который из ревности забил до смерти девушку, а после лежал в обнимку с её трупом. По предварительной информации, преступник находился под воздействием запрещённых веществ. Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Александра Мышляева
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