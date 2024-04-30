В Грузии заявили, что Тбилиси и Киев используют как пушечное мясо против России
Политик Иванишвили: Грузию и Украину используют как пушечное мясо против России
Сторонники глобальной партии войны используют Грузию и Украину в качестве пушечного мяса против России. Такое мнение высказал основатель правящей партии "Грузинская мечта — Демократическая Грузия", почётный председатель партии Бидзина Иванишвили во время митинга в Тбилиси.
"Для них Грузия и Украина имеют цену пушечного мяса. Они сначала в 2008 году столкнули Грузию с Россией, а уже в 2014-м и 2022 году поставили в ещё более тяжёлое положение Украину", — уверен Иванишвили.
Политик уверен, что произошло это потому, что Грузию не смогли превратить во второй фронт, несмотря на большие усилия. Однако кого именно Иванишвили называет сторонниками партии войны, он не уточнил.
Митинг в Тбилиси проходит против закона об иностранных агентах, который собираются принять в Грузии. Он уже поддержан парламентом во втором чтении, несмотря на крупные протесты. При этом в правящей партии легко готовы пересмотреть документ, если страну примут в Евросоюз.
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