Сторонники глобальной партии войны используют Грузию и Украину в качестве пушечного мяса против России. Такое мнение высказал основатель правящей партии "Грузинская мечта — Демократическая Грузия", почётный председатель партии Бидзина Иванишвили во время митинга в Тбилиси.

"Для них Грузия и Украина имеют цену пушечного мяса. Они сначала в 2008 году столкнули Грузию с Россией, а уже в 2014-м и 2022 году поставили в ещё более тяжёлое положение Украину", — уверен Иванишвили.

Политик уверен, что произошло это потому, что Грузию не смогли превратить во второй фронт, несмотря на большие усилия. Однако кого именно Иванишвили называет сторонниками партии войны, он не уточнил.