Украинские власти не скрывают причастности к серии терактов, жертвами которых стали российские журналисты. При этом западные покровители Киева никак не реагируют на происходящее, заявил зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, выступая на заседании Комитета по информации ГА.

Дипломат напомнил, что от рук украинских спецслужб погибли военкоры Владлен Татарский, Ростислав Журавлёв, Семён Ерёмин, Борис Максудов, Олег Клоков и политолог Дарья Дугина. Писателю Захару Прилепину чудом удалось отделаться лишь ранениями.