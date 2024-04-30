Полянский: Украина не скрывает причастности к убийству российских журналистов
Украинские власти не скрывают причастности к серии терактов, жертвами которых стали российские журналисты. При этом западные покровители Киева никак не реагируют на происходящее, заявил зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, выступая на заседании Комитета по информации ГА.
Дипломат напомнил, что от рук украинских спецслужб погибли военкоры Владлен Татарский, Ростислав Журавлёв, Семён Ерёмин, Борис Максудов, Олег Клоков и политолог Дарья Дугина. Писателю Захару Прилепину чудом удалось отделаться лишь ранениями.
"При этом официальный Киев открыто бравирует своей причастностью к совершению этих преступлений", — подчеркнул Полянский, напомнив, что Запад сознательно закрывает глаза на зверства украинских властей.
Напомним, что 26 марта 2024 года глава СБУ Василий Малюк фактически признал причастность Киева ко всем громким диверсиям на территории России, раскрыв подробности каждой из них. В этот же день Басманный суд Москвы заочно арестовал его по делу о терроризме.
UN Photo / Loey Felipe