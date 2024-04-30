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30 апреля, 01:15

Автомобильное движение по Крымскому мосту перекрывалось в ночь на вторник

Движение автотранспорта по Крымскому мосту перекрывалось ночью 30 апреля. Шлагбаумы были опущены около 40 минут, потом дорогу на полуостров снова открыли, сказано в Telegram-канале с оперативной информацией.

Сообщение о перекрытии моста появилось в 1:25. Находящихся в очереди автомобилистов призвали сохранять спокойствие и следовать всем указаниям.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", — гласит следующий пост, опубликованный в 2:09.

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Двумя днями ранее посол Литвы в Швеции Линас Линкявичюс намекнул на скорый удар по Крымскому мосту. Однако власти полуострова сочли выходку дипломата лишь жалким визгом.

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Telegram / Аксёнов Z 82

Илья Пушкарев
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