Автомобильное движение по Крымскому мосту перекрывалось в ночь на вторник
Движение автотранспорта по Крымскому мосту перекрывалось ночью 30 апреля. Шлагбаумы были опущены около 40 минут, потом дорогу на полуостров снова открыли, сказано в Telegram-канале с оперативной информацией.
Сообщение о перекрытии моста появилось в 1:25. Находящихся в очереди автомобилистов призвали сохранять спокойствие и следовать всем указаниям.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", — гласит следующий пост, опубликованный в 2:09.
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