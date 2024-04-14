Британские СМИ заявили о мечтах Киева разрушить Крымский мост до середины июля

Киевский режим хочет разрушить Крымский мост до середины июля. Об этом пишет британская газета Sun.

"Украинские чиновники заявляют, что разрушат [Крымский] мост... к середине июля", — указано в статье.

Эксперты издания считают, что Киев может использовать для атаки по дорожному полотну моста от 20 до 40 ракет Storm Shadow, а для подрыва опор применить беспилотные катера.