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14 апреля, 14:55

Британские СМИ заявили о мечтах Киева разрушить Крымский мост до середины июля

Sun: Власти Украины намерены разрушить Крымский мост до середины июля

Киевский режим хочет разрушить Крымский мост до середины июля. Об этом пишет британская газета Sun.

"Украинские чиновники заявляют, что разрушат [Крымский] мост... к середине июля", — указано в статье.

Эксперты издания считают, что Киев может использовать для атаки по дорожному полотну моста от 20 до 40 ракет Storm Shadow, а для подрыва опор применить беспилотные катера.

Глава украинской разведки Буданов* признал неспособность Киева разрушить Крымский мост
Глава украинской разведки Буданов* признал неспособность Киева разрушить Крымский мост

Ранее Владимир Зеленский анонсировал новую атаку на Крымский мост. Разрушение гражданского сооружения включат в план нового контрнаступления ВСУ. В Госдуме сочли блефом данное обещание. А в Кремле заявили, что планы Украины разрушить Крымский мост только доказывают правильность начала проведения спецоперации.

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Shuttersrock / FOTODOM

Дарья Нарыкова
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