Британские СМИ заявили о мечтах Киева разрушить Крымский мост до середины июля
Sun: Власти Украины намерены разрушить Крымский мост до середины июля
Киевский режим хочет разрушить Крымский мост до середины июля. Об этом пишет британская газета Sun.
"Украинские чиновники заявляют, что разрушат [Крымский] мост... к середине июля", — указано в статье.
Эксперты издания считают, что Киев может использовать для атаки по дорожному полотну моста от 20 до 40 ракет Storm Shadow, а для подрыва опор применить беспилотные катера.
Ранее Владимир Зеленский анонсировал новую атаку на Крымский мост. Разрушение гражданского сооружения включат в план нового контрнаступления ВСУ. В Госдуме сочли блефом данное обещание. А в Кремле заявили, что планы Украины разрушить Крымский мост только доказывают правильность начала проведения спецоперации.
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