L'Occitane хочет стать частной компанией
L'Occitane выкупит собственные акции за $1,8 и станет частной компанией
Французская компания по розничной торговле косметикой L'Occitane, акциями которой торгуют на Гонконгской фондовой бирже, станет частной фирмой. Об этом пишет Reuters.
Ради этого компания выкупит собственные акции по 34 гонконгских доллара за штуку (по действующему курсу — $4,35. — Прим. Life.ru). Такая цена на 30,8% процента превышает значение во время последнего закрытия торгов акциями 5 февраля, тогда их стоимость составляла 26 гонконгских долларов ($3,32). В результате максимальная стоимость составит 13,9 миллиарда гонконгских долларов ($1,78 миллиарда).
Согласно отчётам за март, 72,39% компании принадлежали L'Occitane Groupe. Общий объём акционерного капитала оценивают в 6 миллиардов долларов США.
Напомним, что компания L'Occitane сообщила о закрытии магазинов в РФ в апреле 2022 года. Уже к маю появилась информация, что косметический бренд вновь работает в России, но уже под новой вывеской. Впоследствии магазины этой сети вновь заработали в городах нашей страны, но сам бренд продал российское подразделение, а его товары продавались в магазинах "Л'Окситан". В декабре того же года появились сообщения, что сеть вновь будет переименована, на этот раз в SoBeautiful.
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