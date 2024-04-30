L'Occitane хочет стать частной компанией

Французская компания по розничной торговле косметикой L'Occitane, акциями которой торгуют на Гонконгской фондовой бирже, станет частной фирмой. Об этом пишет Reuters.

Ради этого компания выкупит собственные акции по 34 гонконгских доллара за штуку (по действующему курсу — $4,35. — Прим. Life.ru). Такая цена на 30,8% процента превышает значение во время последнего закрытия торгов акциями 5 февраля, тогда их стоимость составляла 26 гонконгских долларов ($3,32). В результате максимальная стоимость составит 13,9 миллиарда гонконгских долларов ($1,78 миллиарда).