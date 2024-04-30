В Раменском горит склад с пластиковыми трубами на площади 2 тысячи квадратов
Склад с пластиковыми трубами горит на площади две тысячи квадратов в посёлке Раменской агрохимстанции в Подмосковье, из здания эвакуировались 30 человек. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ в телеграм-канале.
В Раменском горит склад с пластиковыми трубами на площади две тысячи квадратов. Видео © SHOT
"В городском округе Раменский горит склад с пластиковыми трубами. Площадь пожара — 2000 квадратных метров. Быстрому распространению огня способствует высокая пожарная нагрузка", — предупредили спасатели.
Справиться с огнём в настоящее время пытаются порядка 70 специалистов и 22 единицы техники. По сведениям SHOT, огонь охватил здание компании "Сторекс" в посёлке РАОС, на складе находятся паллетные стеллажи, складская погрузочная техника, а также прочие системы оборудования. Причины возгорания уточняются.