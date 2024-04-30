В Раде заявили, что за отказ исполнять приказы наказаны уже 15 тысяч бойцов ВСУ

Около 15 тысяч украинских солдат наказаны за отказ исполнять приказы или оставление воинской части. С таким заявлением выступил депутат Верховной рады Юрий Камельчук от пропрезидентской партии "Слуга народа".

"Категория, о которой мало кто говорит, это те, кто получил дисциплинарные наказания, уже будучи военнослужащим. И таких у нас около 15 тысяч, которые или не исполнили приказ, или отказались исполнять его, или где-то покинули самовольно военную часть", — сказал он в видео, опубликованном "Страной.ua".

Депутат отметил, что это только официальные цифры. По его словам, украинские солдаты не готовы брать в руки оружие. Камельчук подчеркнул, что такие бойцы нигде не задействованы. Есть вероятность, что они работают "в чёрную", однако их не судят и не отправляют в штрафбат, хоть и содержат отдельно, заключил он.