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30 апреля, 15:07

В Раде заявили, что за отказ исполнять приказы наказаны уже 15 тысяч бойцов ВСУ

Около 15 тысяч украинских солдат наказаны за отказ исполнять приказы или оставление воинской части. С таким заявлением выступил депутат Верховной рады Юрий Камельчук от пропрезидентской партии "Слуга народа".

"Категория, о которой мало кто говорит, это те, кто получил дисциплинарные наказания, уже будучи военнослужащим. И таких у нас около 15 тысяч, которые или не исполнили приказ, или отказались исполнять его, или где-то покинули самовольно военную часть", — сказал он в видео, опубликованном "Страной.ua".

Депутат отметил, что это только официальные цифры. По его словам, украинские солдаты не готовы брать в руки оружие. Камельчук подчеркнул, что такие бойцы нигде не задействованы. Есть вероятность, что они работают "в чёрную", однако их не судят и не отправляют в штрафбат, хоть и содержат отдельно, заключил он.

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Ранее в США отметили, что Зеленский может занижать реальные потери ВСУ. По его словам, украинская армия потеряла 31 тысячу военнослужащих с начала СВО, такой цифре удивились даже в украинских соцсетях. К слову, министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что общие потери ВСУ с 24 февраля 2022 года составили почти полмиллиона военнослужащих.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Александра Мышляева
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