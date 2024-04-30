Министра цифрового развития Казахстана Багдата Мусина освободили от должности

Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдата Мусина освободили от должности. Об этом сообщили в пресс-службе президента республики.

Накануне Life.ru сообщал, что в Казахстане задержали экс-министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева по делу о массовых беспорядках. Генпрокуратура страны продолжает расследование событий января 2022 года, когда в ходе митингов погибли 238 человек, а за массовые погромы были осуждены 1396 человек.