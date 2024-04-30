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30 апреля, 15:33

Министра цифрового развития Казахстана Багдата Мусина освободили от должности

Багдат Мусин. Обложка © ТАСС / Бережная Наталья

Багдат Мусин. Обложка © ТАСС / Бережная Наталья

Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдата Мусина освободили от должности. Об этом сообщили в пресс-службе президента республики.

"Указом главы государства Мусин Багдат Батырбекович освобождён от должности министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан", — говорится в сообщении пресс-службы.

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Накануне Life.ru сообщал, что в Казахстане задержали экс-министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева по делу о массовых беспорядках. Генпрокуратура страны продолжает расследование событий января 2022 года, когда в ходе митингов погибли 238 человек, а за массовые погромы были осуждены 1396 человек.

Александра Мышляева
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