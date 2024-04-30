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30 апреля, 18:35

Эстония отказалась выдавать Киеву военнообязанных украинцев

В МВД Эстонии заявили, что не будут депортировать военнообязанных украинцев

В Эстонии заявили, что страна не будет депортировать граждан Украины. С соответствующим сообщением выступила советник отдела политики гражданства и миграции эстонского МВД Аннели Викс.

"Мобилизация — это вопрос, касающийся государства и его граждан. У Министерства внутренних дел нет плана принудительной репатриации законно проживающих в Эстонии граждан Украины, бежавших из-за войны, в том числе граждан Украины, принадлежащих к целевой группе возможной украинской мобилизации", — передаёт слова Викс портал Эстонского национального телерадиовещания.

Она также отметила, что граждане Незалежной, которые не обновили свои документы в украинском посольстве, лишатся возможности перемещаться в другие страны.

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Напомним, 16 апреля Зеленский подписал законопроект об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно новому документу, военнообязанные в течение 60 дней должны будут обновить данные в военкомате. Если они этого не сделают, то против них будут введены санкции, вплоть до приводов в полицию. Кроме того, в указе не прописаны сроки демобилизации. Как ранее сообщали СМИ, принятие закона было обязательным условием для финансирования со стороны НАТО.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Александра Мышляева
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