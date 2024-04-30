Эстония отказалась выдавать Киеву военнообязанных украинцев

В Эстонии заявили, что страна не будет депортировать граждан Украины. С соответствующим сообщением выступила советник отдела политики гражданства и миграции эстонского МВД Аннели Викс.

"Мобилизация — это вопрос, касающийся государства и его граждан. У Министерства внутренних дел нет плана принудительной репатриации законно проживающих в Эстонии граждан Украины, бежавших из-за войны, в том числе граждан Украины, принадлежащих к целевой группе возможной украинской мобилизации", — передаёт слова Викс портал Эстонского национального телерадиовещания.

Она также отметила, что граждане Незалежной, которые не обновили свои документы в украинском посольстве, лишатся возможности перемещаться в другие страны.