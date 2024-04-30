Один человек погиб при атаке беспилотника ВСУ на курское село Николаево-Дарьино
В селе Николаево-Дарьино Курской области при пожаре, который начался в результате сброса зажигательного боеприпаса украинским беспилотником, погиб один человек. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.
"Сегодня украинский беспилотник сбросил зажигательный боеприпас на один из домов в селе Николаево-Дарьино Суджанского района. Как установлено в ходе осмотра, в результате возникшего пожара погиб местный житель. Выражаю глубочайшие соболезнования его родным и близким", — написал он в своём телеграм-канале.
Пару часов назад сообщалось, что в небе над Курской и Белгородской областями были уничтожены три украинских дрона. При этом в результате дневной атаки на курское село Козино были ранены два мирных жителя.
Telegram / Роман Старовойт