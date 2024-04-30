В NASA заявили о возможном участии России в американской космической программе
Замглавы NASA: РФ может участвовать в возглавляемой США программе Artemis
При желании Россия может участвовать в возглавляемой США программе Artemis по сотрудничеству в космосе. С таким заявлением выступила заместитель директора Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Памела Мелрой.
"Любая [страна] может подписать соглашение Artemis Accords", — сказала она во время выступления в вашингтонском центре "Меридиан".
Когда ведущая задала вопрос, входит ли в этот список государств Россия, замглавы NASA ответила: "Безусловно".
Ранее Life.ru писал, что подготовленный США и Японией проект резолюции о неразмещении ядерного оружия в космическом пространстве был заблокирован Россией в Совете Безопасности ООН. Инициативу поддержали 13 государств, Китай воздержался. В РФ заявили, что Штаты раз за разом блокируют разработку документа с комплексными мерами, призванными не дать стать космосу ядерной ареной.
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