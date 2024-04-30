В NASA заявили о возможном участии России в американской космической программе

При желании Россия может участвовать в возглавляемой США программе Artemis по сотрудничеству в космосе. С таким заявлением выступила заместитель директора Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Памела Мелрой.

"Любая [страна] может подписать соглашение Artemis Accords", — сказала она во время выступления в вашингтонском центре "Меридиан".

Когда ведущая задала вопрос, входит ли в этот список государств Россия, замглавы NASA ответила: "Безусловно".