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30 апреля, 17:16

В NASA заявили о возможном участии России в американской космической программе

Замглавы NASA: РФ может участвовать в возглавляемой США программе Artemis

При желании Россия может участвовать в возглавляемой США программе Artemis по сотрудничеству в космосе. С таким заявлением выступила заместитель директора Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Памела Мелрой.

"Любая [страна] может подписать соглашение Artemis Accords", — сказала она во время выступления в вашингтонском центре "Меридиан".

Когда ведущая задала вопрос, входит ли в этот список государств Россия, замглавы NASA ответила: "Безусловно".

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Ранее Life.ru писал, что подготовленный США и Японией проект резолюции о неразмещении ядерного оружия в космическом пространстве был заблокирован Россией в Совете Безопасности ООН. Инициативу поддержали 13 государств, Китай воздержался. В РФ заявили, что Штаты раз за разом блокируют разработку документа с комплексными мерами, призванными не дать стать космосу ядерной ареной.

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Shutterstock / FOTODOM

Александра Мышляева
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