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1 мая, 01:23

"Редкостные мрази": Захарова заступилась за украинцев перед Евросоюзом, не стесняясь в выражениях

Захарова: Евросоюз готов провернуть в политической мясорубке последнего украинца

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявление польского МО о намерении Евросоюза передать Украине всех мужчин призывного возраста. Дипломат жёстко выругалась в адрес союзников Киева, не стесняясь в выражениях.

"Какие же редкостные мрази. Готовы провернуть в коррупционно-политической мясорубке последнего украинца", — возмутилась Захарова в Telegram-канале.

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Ранее МИД Украины заблокировал консульские услуги для мужчин призывного возраста за рубежом. В Польше такое решение объяснили стремлением Киева к обеспечению фронта солдатами, пообещав помочь в поиске военнообязанных уклонистов.

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Telegram / Мария Захарова

Илья Пушкарев
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