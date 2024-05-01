"Редкостные мрази": Захарова заступилась за украинцев перед Евросоюзом, не стесняясь в выражениях
Захарова: Евросоюз готов провернуть в политической мясорубке последнего украинца
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявление польского МО о намерении Евросоюза передать Украине всех мужчин призывного возраста. Дипломат жёстко выругалась в адрес союзников Киева, не стесняясь в выражениях.
"Какие же редкостные мрази. Готовы провернуть в коррупционно-политической мясорубке последнего украинца", — возмутилась Захарова в Telegram-канале.
Ранее МИД Украины заблокировал консульские услуги для мужчин призывного возраста за рубежом. В Польше такое решение объяснили стремлением Киева к обеспечению фронта солдатами, пообещав помочь в поиске военнообязанных уклонистов.
Telegram / Мария Захарова