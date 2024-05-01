В Евросоюзе констатировали зависимость от удобрений из России

Европейские страны подсели на удобрения из РФ, повторяя историю с российским газом. Об этом заявил гендиректор норвежской компании по производству азотных минеральных удобрений Yara International Свейн Торе Холзетер.

"Парадокс состоит в том, что цель — снизить зависимость Европы от России, а мы сейчас, сами не осознавая того, можем наделить Россию способностью оказывать давление в сферах продуктов питания и удобрений", ― процитировала предпринимателя газета Financial Times.

Холзетер отметил, что производство чего-то важного для получения продуктов питания становится мощным инструментом влияния, а сейчас, по его словам, в европейском импорте удобрений лидирует российская продукция. Издание приводит данные Евростата, согласно которым в июне 2023 года Евросоюз ввёз из РФ в два раза больше мочевины, обычного удобрения, чем годом ранее. В нынешнем сезоне эти показатели снизились, но по-прежнему рекордно высоки.