В Евросоюзе констатировали зависимость от удобрений из России
Гендиректор Yara Холзетер: Европа стала зависеть от российских удобрений
Предприятие по производству минеральных удобрений. Обложка © ТАСС / Пётр Ковалёв
Европейские страны подсели на удобрения из РФ, повторяя историю с российским газом. Об этом заявил гендиректор норвежской компании по производству азотных минеральных удобрений Yara International Свейн Торе Холзетер.
"Парадокс состоит в том, что цель — снизить зависимость Европы от России, а мы сейчас, сами не осознавая того, можем наделить Россию способностью оказывать давление в сферах продуктов питания и удобрений", ― процитировала предпринимателя газета Financial Times.
Холзетер отметил, что производство чего-то важного для получения продуктов питания становится мощным инструментом влияния, а сейчас, по его словам, в европейском импорте удобрений лидирует российская продукция. Издание приводит данные Евростата, согласно которым в июне 2023 года Евросоюз ввёз из РФ в два раза больше мочевины, обычного удобрения, чем годом ранее. В нынешнем сезоне эти показатели снизились, но по-прежнему рекордно высоки.
Ранее сообщалось, что российское правительство продлило ещё на полгода квоты на вывоз из страны минеральных удобрений в объёме свыше 19,7 миллиона тонн, действие которых истекало 31 мая. Новым постановлением установлен срок до 30 ноября 2024 года.