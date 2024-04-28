Кабмин ещё на полгода продлил квоты на вывоз минеральных удобрений из России
Правительство продлило ещё на полгода квоты на вывоз минеральных удобрений в объёме свыше 19,7 миллиона тонн из России, которая истекала 31 мая. Новым постановлением она установлена до 30 ноября 2024 года, сообщается на сайте кабмина.
"В рамках поручения президента правительство приняло решение продлить квоты на вывоз из России минеральных удобрений. Они будут действовать с 1 июня по 30 ноября 2024 года. Общий объём экспортной квоты составит свыше 19,7 миллиона тонн, в том числе для азотных удобрений — более 12,4 миллиона тонн, для сложных — около 7,3 миллиона тонн", — поясняет пресс-служба правительства.
Распределением удобрений между участниками внешнеторговой деятельности займётся Минпромторг. Как и в прошлый раз, квоты не будут распространяться на поставки продукции в Абхазию и Южную Осетию. Решение о продлении квот принято ради поддержания достаточных объёмов удобрений на российском рынке и обеспечения продовольственной безопасности страны.
А летом прошлого года Правительство России ввело временный запрет на вывоз из страны риса и рисовой крупы с целью поддержания стабильности на внутреннем рынке. В ноябре 2023-го Минсельхоз предложил запретить его ещё на полгода. Как пояснил экономист, это связано с плохим урожаем этой культуры в мире.
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