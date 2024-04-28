Кабмин ещё на полгода продлил квоты на вывоз минеральных удобрений из России

Правительство продлило ещё на полгода квоты на вывоз минеральных удобрений в объёме свыше 19,7 миллиона тонн из России, которая истекала 31 мая. Новым постановлением она установлена до 30 ноября 2024 года, сообщается на сайте кабмина.

"В рамках поручения президента правительство приняло решение продлить квоты на вывоз из России минеральных удобрений. Они будут действовать с 1 июня по 30 ноября 2024 года. Общий объём экспортной квоты составит свыше 19,7 миллиона тонн, в том числе для азотных удобрений — более 12,4 миллиона тонн, для сложных — около 7,3 миллиона тонн", — поясняет пресс-служба правительства.