Шансы "Зенита", "Краснодара" и "Динамо" на чемпионство в РПЛ назвали равными

Знаменитый в прошлом отечественный футболист, а ныне тренер Игорь Колыванов поделился мнением о чемпионской гонке в РПЛ. Выделять одного фаворита он не стал, отметив, что у "Зенита", "Краснодара" и "Динамо" примерно равные шансы на завоевание титула, сообщает "Газета.ru".

В 26-м туре московское "Динамо" победило "Зенит" со счётом 1:0. Это поражение стало для петербуржцев вторым подряд, так как до этого они проиграли казанскому "Рубину" (0:2). При этом "Краснодар", претендующий на первое место, не воспользовался осечкой действующего чемпиона, сыграв нулевую ничью в Самаре с "Крыльями Советов". "Зенит" за четыре тура до финиша находится на первой строчке с 50 очками, "Краснодар" набрал столько же и уступает только по дополнительным показателям. При этом "Динамо", идущее третьим, отстаёт на три очка.