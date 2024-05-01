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1 мая, 07:36

Шансы "Зенита", "Краснодара" и "Динамо" на чемпионство в РПЛ назвали равными

Колыванов: Ошибки "Зенита" и "Краснодара" могут помочь "Динамо" в гонке за титул

Футболисты "Зенита". Обложка © Telegram / ФК "Зенит"

Футболисты "Зенита". Обложка © Telegram / ФК "Зенит"

Знаменитый в прошлом отечественный футболист, а ныне тренер Игорь Колыванов поделился мнением о чемпионской гонке в РПЛ. Выделять одного фаворита он не стал, отметив, что у "Зенита", "Краснодара" и "Динамо" примерно равные шансы на завоевание титула, сообщает "Газета.ru".

"У трёх команд 50 очков, 50 и 47! Любая осечка "Зенита" или "Краснодара" может помочь "Динамо" в борьбе за титул", отметил Колыванов.

В 26-м туре московское "Динамо" победило "Зенит" со счётом 1:0. Это поражение стало для петербуржцев вторым подряд, так как до этого они проиграли казанскому "Рубину" (0:2). При этом "Краснодар", претендующий на первое место, не воспользовался осечкой действующего чемпиона, сыграв нулевую ничью в Самаре с "Крыльями Советов". "Зенит" за четыре тура до финиша находится на первой строчке с 50 очками, "Краснодар" набрал столько же и уступает только по дополнительным показателям. При этом "Динамо", идущее третьим, отстаёт на три очка.

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Мирон Сидоров
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