"Мы их уничтожили": Офицер ВС России рассказал о 28 днях в окружении ВСУ

Российский офицер с позывным Змей рассказал, как провёл 28 дней в окружении ВСУ на Берховском водохранилище в ДНР. Он был вместе с другими солдатами, сообщает RT.

"Постоянно велась по нам работа вражеской артиллерии. По нам работали и танки в том числе", — сказал военнослужащий.

Офицер отметил, что справиться смогли благодаря огневой поддержке сверху. По словам командира 2-го мотострелкового батальона 1486-го Ленинградского полка, позиций никто не покидал, оставались даже раненые. Сам он тоже получил ранение, но его "залатали прямо на месте". По его словам, группа наших военных во время контратаки под обстрелом зашла глубже в ряды противника. Самые яркие эмоции Змей испытал, когда удалось разгромить нацформирование "Кракен"*.

"Мы их не просто победили, мы их уничтожили, частично захватили в плен", — добавил офицер.

Ранее с заявлением касательно СВО выступал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Он сказал, что группировки войск выполняют задачи в соответствии с планом.