Средства ПВО России за сутки сбили 29 дронов ВСУ и пять авиабомб Hammer

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки сбили 29 беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

"Средствами ПВО сбиты 29 украинских беспилотных летательных аппаратов", — указано в сообщении оборонного ведомства.

Кроме того, за сутки наши силы ПВО сбили пять французских управляемых авиационных бомб Hammer и реактивный снаряд системы залпового огня "Ураган".

