Средства ПВО России за сутки сбили 29 дронов ВСУ и пять авиабомб Hammer
Боевой расчёт зенитного ракетного комплекса (ЗРК). Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки сбили 29 беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.
"Средствами ПВО сбиты 29 украинских беспилотных летательных аппаратов", — указано в сообщении оборонного ведомства.
Кроме того, за сутки наши силы ПВО сбили пять французских управляемых авиационных бомб Hammer и реактивный снаряд системы залпового огня "Ураган".
А ранее в подполье сообщили, что российские войска ударили авиабомбой по северной окраине Харькова. В этом районе города вдоль объездной дороги дислоцировались украинские военные.