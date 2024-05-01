Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 мая, 10:29

Средства ПВО России за сутки сбили 29 дронов ВСУ и пять авиабомб Hammer

Боевой расчёт зенитного ракетного комплекса (ЗРК). Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Боевой расчёт зенитного ракетного комплекса (ЗРК). Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки сбили 29 беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

"Средствами ПВО сбиты 29 украинских беспилотных летательных аппаратов", — указано в сообщении оборонного ведомства.

Кроме того, за сутки наши силы ПВО сбили пять французских управляемых авиационных бомб Hammer и реактивный снаряд системы залпового огня "Ураган".

А ранее в подполье сообщили, что российские войска ударили авиабомбой по северной окраине Харькова. В этом районе города вдоль объездной дороги дислоцировались украинские военные.

Прорыв ВС России: В Германии забили тревогу из-за мощного удара РФ
Прорыв ВС России: В Германии забили тревогу из-за мощного удара РФ
Наталья Исакова
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров