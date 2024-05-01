Четыре сотни военных потеряли ВСУ в противостоянии с Южной группировкой войск
МО: Потери ВСУ в зоне действия Южной группировки войск составили до 400 военных
Подразделения Южной группировки войск ВС РФ заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение живой силе и технике противника. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
Так, российские военные поразили военных и технику 72-й, 93-й механизированных, 92-й штурмовой и 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Андреевка, Курдюмовка и Константиновка (ДНР). В результате украинские войска потеряли до 400 военных, две 122-миллиметровые гаубицы Д-30, две станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Нота" и "Анклав", радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы американского производства AN/TPQ-50, а также семь автомобилей.
Ранее Life.ru сообщал, что российские военные ударили авиабомбой по местам расположения ВСУ в Харькове. Кроме того, ВС РФ поразили ангар с техникой ВСУ под Николаевом.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ