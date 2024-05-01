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1 мая, 10:27

Четыре сотни военных потеряли ВСУ в противостоянии с Южной группировкой войск

МО: Потери ВСУ в зоне действия Южной группировки войск составили до 400 военных

Подразделения Южной группировки войск ВС РФ заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение живой силе и технике противника. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Так, российские военные поразили военных и технику 72-й, 93-й механизированных, 92-й штурмовой и 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Андреевка, Курдюмовка и Константиновка (ДНР). В результате украинские войска потеряли до 400 военных, две 122-миллиметровые гаубицы Д-30, две станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Нота" и "Анклав", радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы американского производства AN/TPQ-50, а также семь автомобилей.

ВС России поразили штаб оперативного командования ВСУ "Юг"
ВС России поразили штаб оперативного командования ВСУ "Юг"

Ранее Life.ru сообщал, что российские военные ударили авиабомбой по местам расположения ВСУ в Харькове. Кроме того, ВС РФ поразили ангар с техникой ВСУ под Николаевом.

Обложка ©

ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Никита Никонов
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