Четыре сотни военных потеряли ВСУ в противостоянии с Южной группировкой войск

Подразделения Южной группировки войск ВС РФ заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение живой силе и технике противника. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Так, российские военные поразили военных и технику 72-й, 93-й механизированных, 92-й штурмовой и 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Андреевка, Курдюмовка и Константиновка (ДНР). В результате украинские войска потеряли до 400 военных, две 122-миллиметровые гаубицы Д-30, две станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Нота" и "Анклав", радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы американского производства AN/TPQ-50, а также семь автомобилей.