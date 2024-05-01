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1 мая, 12:00

Захарова: Уничтожающему украинцев Зеленскому потребуется массовая генерация людей ИИ

Захарова: Зеленскому скоро потребуется массовая генерация людей с помощью ИИ

Владимиру Зеленскому в скором времени может понадобиться массовая генерация специалистов различных профессий с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Таким мнением поделилась официальный представитель МИД России Мария Захарова. Так она прокомментировала новость о появлении в украинском Министерстве иностранных дел цифрового спикера по консульским вопросам.

"Судя по тому, как бодро Зеленский выполняет западный заказ на уничтожение украинцев, скоро ему потребуется массовая генерация спикеров, рабочих, крестьян, учителей и врачей искусственным интеллектом", — сказала дипломат в беседе с телеканалом RTVI.

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Ранее сегодня, 1 мая, МИД Незалежной показал своего первого цифрового помощника, созданного при помощи ИИ. Он будет информировать журналистов о работе консулов Украины за рубежом, реагировании на ЧП и других вопросах. Цифровую личность, созданную командой The Game Changers, назвали Викторией Ши.

Цифровой спикер МИД Незалежной Виктория Ши. Фото © Telegram / МИД Украины

Цифровой спикер МИД Незалежной Виктория Ши. Фото © Telegram / МИД Украины

А ранее стало известно о применении ИИ во время атак ВСУ на территории России. Кто именно передаёт Украине подобные технологии, не уточняется.

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Обложка ©

VK / МИД России

Наталья Исакова
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