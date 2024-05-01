Дрон-камикадзе ВСУ атаковал село под Белгородом
Гладков: Дрон ВСУ атаковал село Ясные Зори под Белгородом, повреждены две машины
Дрон-камикадзе Вооружённых сил Украины (ВСУ) атаковал село Ясные Зори в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Село Ясные Зори Белгородского района подверглось атаке со стороны ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате его падения с последующей детонацией пострадавших нет", — написал глава региона в телеграм-канале.
Гладков добавил, что в результате атаки повреждены два автомобиля. В настоящее время на месте работают оперативные службы.
Белгородская область уже несколько раз за 1 мая подверглась атакам ВСУ. В частности, дроны-камикадзе совершили налёт на село Вознесеновка. В результате никто не пострадал, однако зафиксированы повреждения на территории сельскохозяйственного предприятия. Кроме того, днём под обстрел ВСУ попало село Старый Хутор Валуйского городского округа. К счастью, никто не пострадал. Позднее в регионе также был уничтожен беспилотник самолётного типа.
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