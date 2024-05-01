Дрон-камикадзе ВСУ атаковал село под Белгородом

"Село Ясные Зори Белгородского района подверглось атаке со стороны ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате его падения с последующей детонацией пострадавших нет", — написал глава региона в телеграм-канале.

Гладков добавил, что в результате атаки повреждены два автомобиля. В настоящее время на месте работают оперативные службы.

Белгородская область уже несколько раз за 1 мая подверглась атакам ВСУ. В частности, дроны-камикадзе совершили налёт на село Вознесеновка. В результате никто не пострадал, однако зафиксированы повреждения на территории сельскохозяйственного предприятия. Кроме того, днём под обстрел ВСУ попало село Старый Хутор Валуйского городского округа. К счастью, никто не пострадал. Позднее в регионе также был уничтожен беспилотник самолётного типа.