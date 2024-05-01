Попытка смещения спикера Палаты представителей США Джонсона предпринята его однопартийцами

Двое однопартийцев спикера Палаты представителей Конгресса США, республиканца Майка Джонсона начинают процедуру его отстранения от должности. Об этом заявили инициаторы процесса Марджори Тейлор Грин и Томас Мэсси. По словам первой, она собирается "дать ход" этому ходатайству уже на следующей неделе.

"Мы вернёмся и проголосуем по этому [вопросу] на следующей неделе", — отметил Мэсси.

По словам Грин, Джонсон стал частью движения MUGA — Make Ukraine Great Again ("Сделаем Украину снова великой"). Ранее она неоднократно критиковала спикера за заключение ряда соглашений с членами Демократической партии по важнейшим вопросам, в том числе по финансированию правительства и поставкам военной помощи Незалежной.

Ранее издание Politico сообщило, что Владимир Зеленский ещё в минувшем декабре заявил Майку Джонсону, что Украина продержится без новой американской помощи до марта или апреля. Именно после этого спикер вынес на рассмотрение вопрос о выделении нового пакета военной помощи.