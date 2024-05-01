Попытка смещения спикера Палаты представителей США Джонсона предпринята его однопартийцами
В США начали процедуру отстранения спикера Палаты представителей Джонсона
Майк Джонсон. Обложка © ТАСС / Zuma
Двое однопартийцев спикера Палаты представителей Конгресса США, республиканца Майка Джонсона начинают процедуру его отстранения от должности. Об этом заявили инициаторы процесса Марджори Тейлор Грин и Томас Мэсси. По словам первой, она собирается "дать ход" этому ходатайству уже на следующей неделе.
"Мы вернёмся и проголосуем по этому [вопросу] на следующей неделе", — отметил Мэсси.
По словам Грин, Джонсон стал частью движения MUGA — Make Ukraine Great Again ("Сделаем Украину снова великой"). Ранее она неоднократно критиковала спикера за заключение ряда соглашений с членами Демократической партии по важнейшим вопросам, в том числе по финансированию правительства и поставкам военной помощи Незалежной.
Ранее издание Politico сообщило, что Владимир Зеленский ещё в минувшем декабре заявил Майку Джонсону, что Украина продержится без новой американской помощи до марта или апреля. Именно после этого спикер вынес на рассмотрение вопрос о выделении нового пакета военной помощи.
Напомним, что президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден 24 апреля поставил свою подпись под утверждённым Конгрессом законопроектом о предоставлении новой партии военной помощи Украине. По предварительной информации, Штаты уже в самое ближайшее время начнут поставки оружия Киеву.