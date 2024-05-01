В МИД РФ раскрыли, как связан бал сатаны из "Мастера и Маргариты" с посольством США
Захарова: Михаил Булгаков списал сцену бала сатаны с приёма в посольстве США
Фильм "Мастер и Маргарита". Обложка © Кадр из фильма "Мастер и Маргарита", режиссер Михаил Локшин, сценаристы Роман Кантор, Михаил Локшин, Михаил Булгаков / Kinopoisk
В школах в рамках учебной программы должны изучать, что моделью бала сатаны в произведении писателя Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита" послужил приём в посольстве США. А прообразом героя Воланда стал американский посол в СССР (1933-1936) Уильям Буллит, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"То, что у этих вещей есть взаимосвязь, я имею в виду американское посольство, вот этот сатанинский бал, описанный Булгаковым, фигура американского посла Буллита, фигура Воланда, что это вещи взаимосвязаны, мы узнаем уже во взрослом состоянии, читая мемуары. А вообще-то надо изначально об этом говорить", — подчеркнула дипломат в эфире радио Sputnik.
Уильям Буллит. Фото © Wikipedia / Hugh16
Захарова призвала добавить эту информацию в учебники для средней школы и для вузов. Дипломат рассказала, что когда она училась (в 1990-е), бал и фигуру Воланда ассоциировали с реалиями Советского Союза, но на самом деле описанное в произведении Булгакова является копией того, что писатель увидел на приёме в посольстве США. Представитель МИД РФ отметила, что американские дипломаты приглашали автора на мероприятия и ходили к нему в гости сами. Позднее они вспоминали, что для развлечения гостей приносили кур, попугаев и даже приводили медведя.
"Если вы увидите фотографии американского посла, если вы прочитаете о нём — а у него есть и биограф, это Александр Эткинд — вы поймёте, что фигуру Уильяма Буллита, которую нынешние поколения описывают как мистическую — он и тогда воспринимался так… Есть конкретные символы, которые наполнили это произведение, это исторически установленный факт", — подчеркнула Захарова.
А ранее Life.ru рассказывал, что украинский институт национальной памяти признал Булгакова ярым украинофобом. Также учреждение объявило использование его имени "пропагандой российской имперской политики". Между тем депутат Госдумы РФ Виталий Милонов отметил, что Киеву трудно понять гениальность Булгакова, так как его творчество слишком умное для властей Незалежной.