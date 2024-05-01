В МИД РФ раскрыли, как связан бал сатаны из "Мастера и Маргариты" с посольством США

В школах в рамках учебной программы должны изучать, что моделью бала сатаны в произведении писателя Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита" послужил приём в посольстве США. А прообразом героя Воланда стал американский посол в СССР (1933-1936) Уильям Буллит, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"То, что у этих вещей есть взаимосвязь, я имею в виду американское посольство, вот этот сатанинский бал, описанный Булгаковым, фигура американского посла Буллита, фигура Воланда, что это вещи взаимосвязаны, мы узнаем уже во взрослом состоянии, читая мемуары. А вообще-то надо изначально об этом говорить", — подчеркнула дипломат в эфире радио Sputnik.

Уильям Буллит. Фото © Wikipedia / Hugh16

Захарова призвала добавить эту информацию в учебники для средней школы и для вузов. Дипломат рассказала, что когда она училась (в 1990-е), бал и фигуру Воланда ассоциировали с реалиями Советского Союза, но на самом деле описанное в произведении Булгакова является копией того, что писатель увидел на приёме в посольстве США. Представитель МИД РФ отметила, что американские дипломаты приглашали автора на мероприятия и ходили к нему в гости сами. Позднее они вспоминали, что для развлечения гостей приносили кур, попугаев и даже приводили медведя.