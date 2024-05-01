Андрей Рублёв победил испанца Алькараса и вышел в полуфинал "Мастерса" в Мадриде

Российский теннисист Андрей Рублёв победил Карлоса Алькараса из Испании в четвертьфинале грунтового турнира серии "Мастерс" в Мадриде. Встреча закончилась со счётом 4:6, 6:3, 6:2 в пользу россиянина.

Матч продолжался два часа и одну минуту. За это время Рублёв сделал пять эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из 13. На счету испанца одна подача навылет, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из восьми. Стоит отметить, что Алькарас является победителем двух предыдущих розыгрышей "Мастерса" в Мадриде (2022, 2023). В рейтинге ATP он занимает третье место, а на текущем турнире был посеян под вторым номером. Рублёв — восьмая ракетка мира и седьмой сеяный.

В полуфинале россиянин встретится с победителем матча между американцем Тейлором Фритцем (13-я ракетка мира) и Франсиско Черундоло (21-я) из Аргентины. Также добавим, что завтра свой четвертьфинал сыграет ещё один россиянин — Даниил Медведев. Противостоять ему будет чех Иржи Легечка.

Призовой фонд турнира в Мадриде составляет более 7,8 миллиона евро. Среди россиян его выигрывал Марат Сафин — в 2004 году.