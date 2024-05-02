На Западе дали отмашку Киеву по нанесению ударов по России
Глава МИД Латвии Браже: Западные страны позволили Киеву наносить удары по России
Несколько западных партнёров Киева уже передали Незалежной дальнобойное оружие, позволив использовать его для ударов по РФ. Об этом в интервью на YouTube-канале украинского издания "Европейская правда" рассказала министр иностранных дел Латвии Байба Браже.
"Уже сейчас есть страны, которые уже предоставили Украине оружие без подобных ограничений (не наносить удары по территории РФ. — Прим. Life.ru)... Конечно, не всё объявляется публично, даже лучше не говорить этого публично до определённого времени", — пояснила Браже.
Кстати, недавно посол Литвы в Швеции, экс-глава литовского МИД Линас Линкявичюс намекнул на готовящийся удар по Крымскому мосту. Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский отреагировал на это заявление и подчеркнул, что вскоре политик пожалеет о своих словах. В самом Крыму намёки литовского дипломата назвали "жалким визгом".
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