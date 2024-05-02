На Западе дали отмашку Киеву по нанесению ударов по России

Несколько западных партнёров Киева уже передали Незалежной дальнобойное оружие, позволив использовать его для ударов по РФ. Об этом в интервью на YouTube-канале украинского издания "Европейская правда" рассказала министр иностранных дел Латвии Байба Браже.

"Уже сейчас есть страны, которые уже предоставили Украине оружие без подобных ограничений (не наносить удары по территории РФ. — Прим. Life.ru)... Конечно, не всё объявляется публично, даже лучше не говорить этого публично до определённого времени", — пояснила Браже.