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1 мая, 20:48

Режим воздушной опасности введён в Липецкой области

Губернатор Артамонов: Режим воздушной опасности объявлен в Липецкой области

Режим воздушной опасности объявлен в Липецкой области. Об этом сообщил глава региона Игорь Артамонов.

"Внимание! На территории Липецкой области вводится режим воздушной опасности", предупредил губернатор в телеграм-канале.

Беспилотник ВСУ самолётного типа сбит в Курской области
Беспилотник ВСУ самолётного типа сбит в Курской области

Угроза атаки беспилотников ранее была объявлена в Курской области. Силы противовоздушной обороны (ПВО) приведены в боевую готовность. Аналогичное предупреждение сейчас действует в Белгородской и Воронежской областях.

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Shutterstock / FOTODOM

Оксана Попова
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