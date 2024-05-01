Режим воздушной опасности введён в Липецкой области
Губернатор Артамонов: Режим воздушной опасности объявлен в Липецкой области
Режим воздушной опасности объявлен в Липецкой области. Об этом сообщил глава региона Игорь Артамонов.
"Внимание! На территории Липецкой области вводится режим воздушной опасности", — предупредил губернатор в телеграм-канале.
Угроза атаки беспилотников ранее была объявлена в Курской области. Силы противовоздушной обороны (ПВО) приведены в боевую готовность. Аналогичное предупреждение сейчас действует в Белгородской и Воронежской областях.
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