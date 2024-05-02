Володин назвал одну из важнейших целей СВО, вспоминая трагедию в Одессе 2 мая 2014 года
Володин: Борьба с нацизмом является одной из целей СВО, которая будет достигнута
Борьба с нацизмом является одной из целей спецоперации (СВО) на Украине, и она обязательно будет достигнута. Такое заявление сделал спикер Госдумы Вячеслав Володин, вспоминая о трагедии в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года.
"Десять лет назад — 2 мая 2014 года — произошли страшные трагические события в Одессе... Виновные в этом преступлении до сих пор не наказаны", — написал Володин в телеграм-канале.
Он добавил, что киевский режим в настоящее время переписывает историю Одессы. В частности, в городе демонтируют памятники, меняют названия, связанные с РФ и Советским Союзом, убирают русских писателей из школьной программы и наказывают жителей за использование русского языка.
Напомним, ровно десять лет назад, 2 мая 2014 года, в Одессе произошли столкновения между сторонниками Евромайдана и участниками "антимайдана". Они закончились разрушением палаточного городка, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". В результате случившегося жертвами стали 48 человек, более 250 пострадали. Экс-подполковник СБУ Василий Прозоров назвал трагедию спланированной акцией, а не стечением обстоятельств.
ТАСС / POOL / Александр Демьянчук