Володин назвал одну из важнейших целей СВО, вспоминая трагедию в Одессе 2 мая 2014 года

Борьба с нацизмом является одной из целей спецоперации (СВО) на Украине, и она обязательно будет достигнута. Такое заявление сделал спикер Госдумы Вячеслав Володин, вспоминая о трагедии в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года.

"Десять лет назад — 2 мая 2014 года — произошли страшные трагические события в Одессе... Виновные в этом преступлении до сих пор не наказаны", — написал Володин в телеграм-канале.

Он добавил, что киевский режим в настоящее время переписывает историю Одессы. В частности, в городе демонтируют памятники, меняют названия, связанные с РФ и Советским Союзом, убирают русских писателей из школьной программы и наказывают жителей за использование русского языка.