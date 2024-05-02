Движение транспорта в Москве ограничат 2 мая из-за репетиции Парада Победы

В Москве 2 мая ограничат движение транспорта на некоторых улицах в центре и на юго-востоке города в связи с репетицией Парада Победы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

"Сегодня будет закрыто движение на ряде улиц в центре города — рекомендуем для поездок использовать метро", — указано в сообщении.

В частности, дороги перекроют с 16:30 до 19:00 на участках Волгоградского проспекта, Садового кольца и Таганской площади. На нескольких центральных улицах и набережных ограничения движения транспорта будут действовать с 17:30 и до окончания мероприятия.

Кроме того, движение повторно закроют с 22:30 и до окончания мероприятия на участках Садового кольца, улицы Новый Арбат и Большого Каменного моста. А с 23:30 не будет движения на участках Садового кольца и Волгоградского проспекта.