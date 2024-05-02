"Там был "коридор позора": Убитым в одесском Доме профсоюзов отрезали ступни, рассказала выжившая

Нападавшие националисты в одесском Доме профсоюзов отрезали ступни жертвам после их гибели. Жуткими подробностями поделилась выжившая участница трагических событий 2 мая 2014 года, активистка одесского "Антимайдана" Ольга Игнатьева. С 2015 года женщина живёт в Италии, где ей дали политическое убежище.

Ольга рассказала, что её саму вывели из горящего Дома профсоюзов через задний выход, где был так называемый коридор позора. Там радикалы избивали и унижали раненых людей, а некоторых и вовсе забивали до смерти. Так произошло, в частности, с 17-летним студентом Вадимом Папурой, самым молодым из погибших участников одесского "Антимайдана".

"Когда я была на похоронах Вадима, я увидела, что у него была отрезана одна ступня. У второго мальчика — кажется, его звали Максим — мои знакомые были на похоронах. Они сказали, что у него не было обеих ступней, они были по бокам гроба, то есть их отрезали и оставили валяться. До такого ужаса, до такой ненависти там дошли", — приводит РИА "Новости" слова Игнатьевой.

Выжившая после трагедии также рассказала, что тогда погибло от 130 до 200 человек, что в несколько раз больше, чем официальная цифра.