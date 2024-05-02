Пасечник назвал общую деталь в теракте в "Крокусе" и трагедии в одесском Доме профсоюзов
Пасечник считает поджог общей деталью теракта в "Крокусе" и трагедии в Одессе
При теракте в подмосковном "Крокусе" и во время бойни в Доме профсоюзов в Одессе устраивался поджог, чтобы увеличить число жертв. На общую деталь обратил внимание глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник.
"В организации теракта в "Крокусе" и бойни в Одессе чётко прослеживается один подход: сначала — атака против мирных людей, затем — поджог, чтобы жертв было как можно больше", — написал он в телеграм-канале.
Пасечник напомнил, что за прошедшие 10 лет Украина так ничего и не сделала для наказания виновных в трагедии в Одессе, что говорит о необходимости денацификации. Более того, добавил глава ЛНР, чудовища, сжигавшие людей и добивавшие раненых, ещё и вошли в состав украинских официальных структур. Он также подчеркнул, что западные страны не просто "не заметили" бойню в Одессе, но и продолжили поддерживать преступный киевский режим. По мнению Пасечника, заявления о свободе слова на Западе и заботе о правах человека являются мифом.
Ровно десять лет назад, 2 мая 2014 года, в Одессе украинские радикалы подожгли Дом профсоюзов, в котором находились активисты "Антимайдана". Тех, кто выпрыгивал из горящего здания, они добивали на земле. По официальным данным, погибло 48 человек, ещё более 250 пострадали. Среди них есть дети. О том, почему никто не ответил за те трагические события и кто виноват, — в материале Life.ru.
Напомним, теракт в "Крокусе" произошёл 22 марта. Вооружённые боевики открыли огонь по людям, а затем подожгли концертный зал. Жертвами трагедии стали 144 человека, ещё более 550 пострадали.
TACC / Михаил Терещенко