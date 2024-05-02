При теракте в подмосковном "Крокусе" и во время бойни в Доме профсоюзов в Одессе устраивался поджог, чтобы увеличить число жертв. На общую деталь обратил внимание глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник.

"В организации теракта в "Крокусе" и бойни в Одессе чётко прослеживается один подход: сначала — атака против мирных людей, затем — поджог, чтобы жертв было как можно больше", — написал он в телеграм-канале.

Пасечник напомнил, что за прошедшие 10 лет Украина так ничего и не сделала для наказания виновных в трагедии в Одессе, что говорит о необходимости денацификации. Более того, добавил глава ЛНР, чудовища, сжигавшие людей и добивавшие раненых, ещё и вошли в состав украинских официальных структур. Он также подчеркнул, что западные страны не просто "не заметили" бойню в Одессе, но и продолжили поддерживать преступный киевский режим. По мнению Пасечника, заявления о свободе слова на Западе и заботе о правах человека являются мифом.