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2 мая, 12:30

Путин поздравил Гергиева с 71-летием

Путин в поздравлении Гергиеву отметил вклад дирижёра в воспитание молодёжи

Владимир Путин и Валерий Гергиев. Обложка © Kremlin.ru

Владимир Путин и Валерий Гергиев. Обложка © Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поздравил дирижёра, худрука Большого и Мариинского театров Валерия Гергиева с днём рождения. В четверг, 2 мая, деятелю культуры исполняется 71 год. Глава государства отметил огромный духовный вклад маэстро в воспитание молодёжи.

"Уважаемый Валерий Абисалович! Примите поздравления с днём рождения. Выдающийся музыкант, дирижёр, талантливый, увлечённый любимым делом человек, многие годы вы подвижнически служите искусству и по праву пользуетесь поистине мировым признанием", — сказано в телеграмме, размещённой на сайте Кремля.

Президент указал, что весомый вклад Гергиева в приумножение культурного и духовного наследия, а также в воспитание одарённой молодёжи в России вызывает уважение. Глава государства пожелал дирижёру здоровья, вдохновения и успехов.

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Напомним, 1 декабря 2023 года Гергиева, который на тот момент возглавлял Мариинский театр, назначили гендиректором Государственного академического Большого театра в Москве. Как отмечал пианист Денис Мацуев, такое назначение является историческим событием для культуры России.

Никита Осипов
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