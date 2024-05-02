Путин поздравил Гергиева с 71-летием
Путин в поздравлении Гергиеву отметил вклад дирижёра в воспитание молодёжи
Владимир Путин и Валерий Гергиев. Обложка © Kremlin.ru
Президент России Владимир Путин поздравил дирижёра, худрука Большого и Мариинского театров Валерия Гергиева с днём рождения. В четверг, 2 мая, деятелю культуры исполняется 71 год. Глава государства отметил огромный духовный вклад маэстро в воспитание молодёжи.
"Уважаемый Валерий Абисалович! Примите поздравления с днём рождения. Выдающийся музыкант, дирижёр, талантливый, увлечённый любимым делом человек, многие годы вы подвижнически служите искусству и по праву пользуетесь поистине мировым признанием", — сказано в телеграмме, размещённой на сайте Кремля.
Президент указал, что весомый вклад Гергиева в приумножение культурного и духовного наследия, а также в воспитание одарённой молодёжи в России вызывает уважение. Глава государства пожелал дирижёру здоровья, вдохновения и успехов.
Напомним, 1 декабря 2023 года Гергиева, который на тот момент возглавлял Мариинский театр, назначили гендиректором Государственного академического Большого театра в Москве. Как отмечал пианист Денис Мацуев, такое назначение является историческим событием для культуры России.