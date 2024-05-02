Путин поздравил Гергиева с 71-летием

Президент России Владимир Путин поздравил дирижёра, худрука Большого и Мариинского театров Валерия Гергиева с днём рождения. В четверг, 2 мая, деятелю культуры исполняется 71 год. Глава государства отметил огромный духовный вклад маэстро в воспитание молодёжи.

"Уважаемый Валерий Абисалович! Примите поздравления с днём рождения. Выдающийся музыкант, дирижёр, талантливый, увлечённый любимым делом человек, многие годы вы подвижнически служите искусству и по праву пользуетесь поистине мировым признанием", — сказано в телеграмме, размещённой на сайте Кремля.