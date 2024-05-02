"Хотят разрушить Россию": В Совфеде отреагировали на намёк Киева об уничтожении Крымского моста

Киев по заданию Вашингтона пытается разрушить Россию, включая Крымский мост. Об этом заявил заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов, осудив публикацию постпреда Украины при ООН Сергея Кислицы относительно будущего Крымского моста.

Скриншот поста постпреда Украины при ООН Сергея Кислицы. Фото © X / SergiyKyslytsya

"Киевский режим по заданию Вашингтона пытается разрушить нашу страну, включая Крымский мост. Крымский мост — это частный случай и символ", — подчеркнул сенатор в беседе с "Лентой.ру".