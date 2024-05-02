"Хотят разрушить Россию": В Совфеде отреагировали на намёк Киева об уничтожении Крымского моста
Сенатор Климов осудил пост постпреда при ООН от Украины Кислицы о Крымском мосте
Киев по заданию Вашингтона пытается разрушить Россию, включая Крымский мост. Об этом заявил заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов, осудив публикацию постпреда Украины при ООН Сергея Кислицы относительно будущего Крымского моста.
Скриншот поста постпреда Украины при ООН Сергея Кислицы. Фото © X / SergiyKyslytsya
"Киевский режим по заданию Вашингтона пытается разрушить нашу страну, включая Крымский мост. Крымский мост — это частный случай и символ", — подчеркнул сенатор в беседе с "Лентой.ру".
Климов добавил, что Крымский мост является для жителей Украины символом воссоединения страны с Россией. По этой причине объект вызывает у них большую ненависть, подытожил сенатор.
Напомним, ранее украинский дипломат опубликовал в соцсетях коллаж с изображением различных типов мостов, где намекнул об ударе по Крымскому мосту. Изображение с отсутствующим объектом было подписано как "Керченские мосты". В Кремле ответили, что Украина не скрывает намерений продолжать террористическую деятельность, а Россия учитывает это в своей работе.
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