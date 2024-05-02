Продолжается приём заявок на участие в конкурсе "Мама и дети в национальных костюмах"
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5-й юбилейный Международный фотоконкурс "Мама и дети в национальных костюмах" проходит под эгидой Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО при поддержке Федерального агентства по делам национальностей, Министерства культуры Российской Федерации, и Московского городского отделения Российского Географического Общества.
Фотоконкурс "Мама и дети в национальных костюмах" призван продемонстрировать национальный колорит народов России и дружественных зарубежных стран с помощью талантливых работ фотохудожников. Одна из его целей – сохранение традиционных семейных ценностей, укрепление внутрисемейных и межпоколенческих отношений, формирование семейных традиций.
В этом сезоне организационный комитет фотоконкурса утвердил новую номинацию – Вокальный конкурс "Колыбельная песня на родном языке".
Подробнее с проектом можно познакомиться на сайте официальном сайте фотоконкурса.
А ранее Life.ru писал, что в самом народном проекте "Это у нас семейное" участвуют 587 250 человек из 102 735 семейных команд, которые представляют все 89 регионов России. Кроме того, участниками являются их родственники из 81 страны мира. В Ростове-на-Дону уже завершились полуфиналы конкурса "Это у нас семейное" для жителей из Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, а также для новых регионов. Победу на них одержали 40 семейных команд.