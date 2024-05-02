Продолжается приём заявок на участие в конкурсе "Мама и дети в национальных костюмах"

А ранее Life.ru писал, что в самом народном проекте "Это у нас семейное" участвуют 587 250 человек из 102 735 семейных команд, которые представляют все 89 регионов России. Кроме того, участниками являются их родственники из 81 страны мира. В Ростове-на-Дону уже завершились полуфиналы конкурса "Это у нас семейное" для жителей из Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, а также для новых регионов. Победу на них одержали 40 семейных команд.