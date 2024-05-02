Турция огласила печальное для Украины решение по российским С-400
Глава МО Турции Гюлер: Анкара не передаст ЗРК С-400 никому, включая Киев
Зенитные ракетные комплексы С-400. Обложка © ТАСС / Сергей Мальгавко
Турция не передаст свои зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-400 какой-либо стране, включая Украину. Соответствующее заявление сделал министр обороны республики Яшар Гюлер.
"Мы не собираемся передавать кому-либо свои системы С-400", — сказал Гюлер в интервью телеканалу CNN Turk в ответ на вопрос, просил ли Киев Анкару о передаче ЗРК.
Напомним, в 2017 году Турция заключила контракт с Россией на поставку четырёх дивизионов С-400 на сумму два с половиной миллиарда долларов. Часть сделки Анкара оплатила сама, а часть — за счёт российского кредита. Первые ЗРК турки получили уже в октябре 2019 года. При этом США требовали отказаться от российских систем в пользу Patriot, но Анкара этого не сделала. В наказание американцы исключили турков из программы поставок новейших истребителей F-35 и ввели санкции против руководителей ОПК Турции. Также Штаты аннулировали совместный меморандум по F-35 с Анкарой. В этом году в качестве компенсации США таки предложили Турции получить F-16.
С-400 "Триумф" — зенитная ракетная система большой и средней дальности нового поколения. Она предназначена для высокоэффективного поражения самолётов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей, а также других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.