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2 мая, 19:10

Премьер Грузии отказался ехать в США из-за требования Вашингтона

Кобахидзе отменил визит в США из-за призыва по законопроекту об иноагентах

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Обложка © ТАСС / AP / Kay Nietfeld

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Обложка © ТАСС / AP / Kay Nietfeld

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе не захотел посещать США, так как Вашингтон потребовал от Тбилиси временно прекратить рассмотрение законопроекта об иностранных агентах. Об этом говорится в заявлении МИД Грузии.

"Премьер-министр Грузии был приглашён с визитом в США с тем условием, что до визита Парламент Грузии приостановил бы рассмотрение законопроекта о прозрачности иностранного влияния. Осуществление визита с условием не соответствует духу партнёрства, которое должно быть основано на взаимоуважении и доверии, о чём детально было разъяснено послу США", — сообщается в заявлении.

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Как писал Life.ru, в Тбилиси продолжаются протесты против законопроекта об иноагентах. По мнению оппозиции, его принятие собьёт Грузию с пути евроинтеграции. Однако 2 мая документ приняли уже во втором чтении. Сам же Кобахидзе обратил внимание, что правящая партия "Грузинская мечта ― Демократическая Грузия" не будет отказываться от планов на принятие законопроекта и в третьем чтении, которое пройдёт 17 мая.

Анатолий Симоненко
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