Премьер Грузии отказался ехать в США из-за требования Вашингтона

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе не захотел посещать США, так как Вашингтон потребовал от Тбилиси временно прекратить рассмотрение законопроекта об иностранных агентах. Об этом говорится в заявлении МИД Грузии.

"Премьер-министр Грузии был приглашён с визитом в США с тем условием, что до визита Парламент Грузии приостановил бы рассмотрение законопроекта о прозрачности иностранного влияния. Осуществление визита с условием не соответствует духу партнёрства, которое должно быть основано на взаимоуважении и доверии, о чём детально было разъяснено послу США", — сообщается в заявлении.