Премьер Грузии отказался ехать в США из-за требования Вашингтона
Кобахидзе отменил визит в США из-за призыва по законопроекту об иноагентах
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Обложка © ТАСС / AP / Kay Nietfeld
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе не захотел посещать США, так как Вашингтон потребовал от Тбилиси временно прекратить рассмотрение законопроекта об иностранных агентах. Об этом говорится в заявлении МИД Грузии.
"Премьер-министр Грузии был приглашён с визитом в США с тем условием, что до визита Парламент Грузии приостановил бы рассмотрение законопроекта о прозрачности иностранного влияния. Осуществление визита с условием не соответствует духу партнёрства, которое должно быть основано на взаимоуважении и доверии, о чём детально было разъяснено послу США", — сообщается в заявлении.
Как писал Life.ru, в Тбилиси продолжаются протесты против законопроекта об иноагентах. По мнению оппозиции, его принятие собьёт Грузию с пути евроинтеграции. Однако 2 мая документ приняли уже во втором чтении. Сам же Кобахидзе обратил внимание, что правящая партия "Грузинская мечта ― Демократическая Грузия" не будет отказываться от планов на принятие законопроекта и в третьем чтении, которое пройдёт 17 мая.