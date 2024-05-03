"Обстановка накаляется": Прорыв Российской армии на одном из участков сочли катастрофой для ВСУ

Военные РФ добились прорыва в районе города Часов Яр в ДНР, в связи с чем ВСУ вынуждены вести тяжёлые бои. Об этом рассказал корреспондент немецкого телеканала Welt Кристоф Ваннер.

"Там русские, очевидно, совершили прорыв. И там обстановка для украинцев накаляется", — подчеркнул Ваннер.

По его словам, взятие укрепрайона позволит Армии РФ проложить путь к крупным городам ДНР: Константиновке, Краматорску и Славянску.