"Обстановка накаляется": Прорыв Российской армии на одном из участков сочли катастрофой для ВСУ
Welt: Российская армия совершила прорыв под Часовым Яром
Военные РФ добились прорыва в районе города Часов Яр в ДНР, в связи с чем ВСУ вынуждены вести тяжёлые бои. Об этом рассказал корреспондент немецкого телеканала Welt Кристоф Ваннер.
"Там русские, очевидно, совершили прорыв. И там обстановка для украинцев накаляется", — подчеркнул Ваннер.
По его словам, взятие укрепрайона позволит Армии РФ проложить путь к крупным городам ДНР: Константиновке, Краматорску и Славянску.
Ранее замначальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что находящийся в ДНР город Часов Яр обязательно перейдёт под контроль Российской армии. Его освобождение — это вопрос времени. При этом бои за Часов Яр ведутся уже несколько недель.
VK / Минобороны РФ