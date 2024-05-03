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3 мая, 04:09

"Обстановка накаляется": Прорыв Российской армии на одном из участков сочли катастрофой для ВСУ

Welt: Российская армия совершила прорыв под Часовым Яром

Военные РФ добились прорыва в районе города Часов Яр в ДНР, в связи с чем ВСУ вынуждены вести тяжёлые бои. Об этом рассказал корреспондент немецкого телеканала Welt Кристоф Ваннер.

"Там русские, очевидно, совершили прорыв. И там обстановка для украинцев накаляется", — подчеркнул Ваннер.

По его словам, взятие укрепрайона позволит Армии РФ проложить путь к крупным городам ДНР: Константиновке, Краматорску и Славянску.

В Германии не сомневаются, что русские вот-вот войдут в Часов Яр
В Германии не сомневаются, что русские вот-вот войдут в Часов Яр

Ранее замначальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что находящийся в ДНР город Часов Яр обязательно перейдёт под контроль Российской армии. Его освобождение — это вопрос времени. При этом бои за Часов Яр ведутся уже несколько недель.

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VK / Минобороны РФ

Анатолий Симоненко
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