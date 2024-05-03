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3 мая, 03:00

При тушении возгорания в здании цеха на востоке Москвы пострадал пожарный

SHOT: При тушении возгорания в здании цеха на востоке Москвы пострадал пожарный

При тушении возгорания в здании цеха на улице Буракова в Москве пострадал пожарный. Как узнал телеграм-канал SHOT, он госпитализирован.

По информации канала, у 22-летнего сотрудника МЧС ушиб грудной клетки, порвана мочка уха и повреждена барабанная перепонка. Пострадавший направлен на лечение в городскую клиническую больницу имени Баумана, его жизни ничего не угрожает.

Сгоревший на востоке Москвы цех могли поджечь конкуренты
Сгоревший на востоке Москвы цех могли поджечь конкуренты

Напомним, мощный пожар охватил здание завода по производству искусственного камня на востоке столицы. Он произошёл на территории мебельного цеха на 3-м этаже, площадь возгорания составила 2,5 тысячи квадратных метров. Известно, что в горящем здании частично обрушилась кровля. К настоящему моменту пожар ликвидирован.

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Life.ru

Оксана Попова
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