При тушении возгорания в здании цеха на востоке Москвы пострадал пожарный
SHOT: При тушении возгорания в здании цеха на востоке Москвы пострадал пожарный
При тушении возгорания в здании цеха на улице Буракова в Москве пострадал пожарный. Как узнал телеграм-канал SHOT, он госпитализирован.
По информации канала, у 22-летнего сотрудника МЧС ушиб грудной клетки, порвана мочка уха и повреждена барабанная перепонка. Пострадавший направлен на лечение в городскую клиническую больницу имени Баумана, его жизни ничего не угрожает.
Напомним, мощный пожар охватил здание завода по производству искусственного камня на востоке столицы. Он произошёл на территории мебельного цеха на 3-м этаже, площадь возгорания составила 2,5 тысячи квадратных метров. Известно, что в горящем здании частично обрушилась кровля. К настоящему моменту пожар ликвидирован.
Life.ru