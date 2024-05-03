При тушении возгорания в здании цеха на востоке Москвы пострадал пожарный

При тушении возгорания в здании цеха на улице Буракова в Москве пострадал пожарный. Как узнал телеграм-канал SHOT, он госпитализирован.

По информации канала, у 22-летнего сотрудника МЧС ушиб грудной клетки, порвана мочка уха и повреждена барабанная перепонка. Пострадавший направлен на лечение в городскую клиническую больницу имени Баумана, его жизни ничего не угрожает.