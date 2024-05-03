В Николаевской области повреждён промышленный объект
В Николаевской области повреждён объект промышленной инфраструктуры. Об этом заявил глава областной военной администрации Виталий Ким.
По его словам, объект расположен в Николаевском районе области. Другие подробности пока не приводятся.
Ранее сообщалось, что в украинском городе Никополе в результате взрыва зафиксировано повреждение административного здания. Life.ru также писал, что жители нескольких регионов Украины в ночь на 1 мая наблюдали в небе яркую вспышку неизвестного происхождения. В частности, свечение зафиксировали над Днепропетровской и Харьковской областями, при этом звуков взрыва не было слышно.
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