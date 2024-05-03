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3 мая, 07:47

Дрон-камикадзе ВСУ атаковал газовую АЗС в Шебекине

В городе Шебекино Белгородской области ВСУ атаковали дроном-камикадзе территорию автомобильной газозаправочной станции. Об этом сообщает глава региона Вячеслав Гладков.

"В момент атаки на рабочем месте была одна сотрудница, она эвакуировалась самостоятельно и не пострадала. В результате взрыва произошло возгорание резервуара для хранения газа", написал он в телеграм-канале.

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Напомним, что в пятницу, 3 мая, украинские войска с помощью дрона-камикадзе уже атаковали автобус в селе Вознесеновка Белгородской области. В результате пострадал один человек. Позже ВСУ снова атаковали Вознесеновку, пострадал ещё один мирный житель.

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ТАСС / Алексей Гавриш

Александра Вишнякова
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