Дрон-камикадзе ВСУ атаковал газовую АЗС в Шебекине
В городе Шебекино Белгородской области ВСУ атаковали дроном-камикадзе территорию автомобильной газозаправочной станции. Об этом сообщает глава региона Вячеслав Гладков.
"В момент атаки на рабочем месте была одна сотрудница, она эвакуировалась самостоятельно и не пострадала. В результате взрыва произошло возгорание резервуара для хранения газа", — написал он в телеграм-канале.
Напомним, что в пятницу, 3 мая, украинские войска с помощью дрона-камикадзе уже атаковали автобус в селе Вознесеновка Белгородской области. В результате пострадал один человек. Позже ВСУ снова атаковали Вознесеновку, пострадал ещё один мирный житель.
ТАСС / Алексей Гавриш