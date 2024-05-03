"Это стыдоба": Катя Гордон выдала горькую правду о поездке Волочковой на Мальдивы

Телеведущая и юрист Катя Гордон не смогла пройти мимо скандальных высказываний балерины Анастасии Волочковой, которая отдыхает на Мальдивских островах. Гордон довольно жёстко прокомментировала недавний пост танцовщицы, где та заявила, что неприятели завидуют её красоте и богатству.

Пост Волочковой о том, что неприятели завидуют её богатству. Скриншот © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / volochkova_art

"На глазах у всей страны спивается Волочкова. Над ней ржут, её оскорбляют, она же стабильно пишет, что ей завидуют", — подчеркнула Гордон в своём телеграм-канале.

Она добавила, что хочет Волочковой "дать по щекам, умыть холодной водой" за подобные публикации. Гордон призвала балерину "гнать" подруг, которые позволяют ей выставлять такие посты. Также она отметила, что летела с Волочковой на одном самолёте в экономклассе и не видит в этом ничего постыдного.

"Не миллион стоил твой честный экономбилет, зачем врать? Это стыдоба", — указала юрист.

По словам Гордон, нет ничего дурного, если человек отдыхает в недорогом месте. Она недоумевает, зачем надо было оскорблять простых людей и "впаривать" им образ богатой жизни.